Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yeni adım

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın için avukatların mahsupluk başvurusu yaptığı öğrenildi. Talebin kabul edilmesi durumunda Demirtaş’ın tahliye edilebileceği belirtiliyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen dava duruşmasında tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 3 Eylül tarihinde karara itiraz da bulundu. Ancak Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti.



MAHSUPLUK BAŞVURUSU YAPILDI



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, itirazın reddedilmesinin ardından Demirtaş’ın avukatlarının dün akşam saatlerinde mahsupluk başvurusu yaptığı öğrenildi. Tutuklu bulunduğu davada kaldığı süre için harekete geçen avukatlar, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılması talep etti.



Mahkemenin mahsupluk başvurusunu kabul etmesi durumunda Demirtaş’ın bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilebileceği belirtiliyor.