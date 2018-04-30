Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis talebi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında 5 yıl hapis talebinde bulunuldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "çözüm süreci" döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle açılan davanın duruşması bugün görüldü.

Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti. Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında "17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında PKK adına yasa dışı sloganların atıldığını ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığını" söyledi.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını belirtildi.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.