Şeker fabrikasındaki peşkeşin belgesi ortaya çıktı

Elbistan Şeker Fabrikası’nda satışa konu olmayan yüzlerce kalemden oluşan milyonluk malzemelerin alıcı firmaya nasıl peşkeş çekildiğinin belgesi ortaya çıktı.

Nisan ayında özelleştirme ihalesi yapılan Elbistan Şeker Fabrikası, 11 Temmuz’da Mutlucan Firması’na teslim edildi. Fabrikanın satışa konu olmayan milyonluk “kayıt dışı malzemeleri”, devir yapılmadan bir ay önce Türk Şeker’in en yakın deposu olan Malatya Şeker Fabrikası’na gönderildi. Gönderilen “kayıt dışı malzemelerin” içinde elektrik motorundan pancar bıçaklarına kadar değeri milyonları bulan yüzlerce kalem malzeme bulunuyor.

Ancak Elbistan Şeker Fabrikası’nın 11 Temmuz’da Mutlucan firmasına devrinin ardından, yani Ağustos ayında Türk Şeker’in Malatya Şeker Fabrikası’ndaki deposuna gönderilen bu malzemelerin alıcı firmaya iade edildiği ortaya çıktı. Özelleştirme ihalesinde satışa konu olmadığı için depoya alınan yüzlerce kalemden oluşan milyonluk malzemelerin devirden hemen sonra alıcı firmalara iade edilmesi, fabrikaların nasıl yağmalandığını gözler önüne serdi.

Millî Gazete’nin haberine göre, Elbistan Şeker Fabrikası’ndaki satışa konu olmayan kayıt dışı malzemeler Mayıs ve Haziran aylarında 12 ayrı tutanak tutularak, Türk Şeker’in Malatya Şeker Fabrikası’ndaki deposuna gönderildi. Depoya gönderilen TIR’lar dolusu bu malzemeler 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde ayrı ayrı tutulan tutanaklarla Malatya Şeker Fabrikası’ndan Elbistan Şeker Fabrikası’na gönderildi.

Bilindiği üzere daha önce Çorum Şeker Fabrikası’nda da satışa konu olmayan 10 TIR değerli malzemenin fabrikanın devrinden sonra Safi Holding’e iade edildiği ortaya çıkmıştı. Elbistan Şeker Fabrikası’yla ilgili ortaya çıkan şok belgeler, Çorum Şeker Fabrikası’yla ilgili gündeme gelen iddiaları belgeledi.

BOR SKANDALINA SESSİZ KALDILAR

Özelleştirilen şeker fabrikalarıyla ilgili skandallar bununla kalmıyor. Bor Şeker Fabrikası da ihale şartnamesine aykırı bir şekilde özelleştirme ihalesine girmeyen bir firmanın kontrolündeki şirkete devredilmişti. Özelleştirme İdaresi, kamuoyundaki tepkilere rağmen hukuka aykırı bir şekilde yapılan bu devirle ilgili olarak da bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.