Şehir içindeki hastaneler Bilkent’e taşınacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, kamu-özel işbirliği modeliyle yapımı tamamlanan Bilkent Şehir Hastanesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Gümüş şehir içindeki bazı hastanelerin ve üniversite hastanelerindeki iyi kliniklerin Bilkent’e taşınacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş kamu-özel işbirliği modeliyle yapımı tamamlanan Bilkent Şehir Hastanesi’ni tanıttı. Gümüş bir-iki ay içinde işlemlerin tamamlanacağını ve hastanenin hizmete alınacağını söyledi.



Toplam 3 bin 700 yataklı hastanede hasta yakınlarının kalabileceği yaklaşık 100 yataklı da bir “klinik otel” olduğunu belirten Gümüş, kampüsün toplam 6 hastaneden oluştuğunu söyledi. Bu hastaneler Genel Hastane, Ortopedi Nöroloji Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi.

Türkiye'de toplamda 30 şehir hastanesinin üç-dört yıl içerisinde bitirileceğini ve 44 bin yatakla hizmet vereceğini belirten Gümüş, bu hızla bu kadar hastane bitiren başka ülke olmadığını kaydetti.



ŞEHİR İÇİNDEKİ HASTANELER TAŞINACAK

Ankara'daki bazı hastaneleri Bilkent Şehir Hastanesi bünyesine taşıyacaklarını söyleyen Gümüş “Üniversitelerimizden çok öne çıkan klinikleri buraya taşımayı düşünüyoruz. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde iyi bir klinik varsa buraya getirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için Ankara Numune Hastanesi, Zekai Tahir Burak Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi için çalışmalarımız sürüyor. Özel sektörlerden de alabiliriz. Bu kapsamda rektörlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm bunları bir ay içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

