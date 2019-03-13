Şehir Hastanesi için yapılan üst geçit tehlike saçıyor

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolundaki skandal üst geçide ilişkin açıklamada bulundu.

"Yapımı uzun süredir devam eden ve kaynak yetersizliği yüzünden hala açılışı yapılamayan Şehir Hastanesi'ne erişmek isteyen yurttaşlar büyük zorlukları ve tehlikeleri aşmak zorunda kalıyorlar. Hastaneye araç ulaşımı için Eskişehir yoluna yapılan yeni köprüye yaya yolu da eklenmiştir. Bu yaya yolunu kullanmak isteyen yurttaşlar, köprüye bağlanan bir üst geçidi kullanmak zorundalar" denilen açıklamada, "Üst geçidin inşaatı bir süredir devam ediyor. Geçidin henüz trabzanları monte edilmemiş. Dolayısıyla inşaatı devam eden bir geçidin kullanılması büyük bir tehlike barındırmasına rağmen kullanılıyor. Çünkü hastanenin resmi açılışı yapılmasa da fiili olarak muayenelere başlamış durumda. Bu yüzden de hastaneye Eskişehir yolu istikametinden gelen yurttaşlar bu üst-geçidi kullanmak zorunda kalıyorlar" ifadeleri yer aldı.

Geçidin başlangıcına koyulan engellerin kolaylıkla kaldırılabilecek şekilde olduğu belirtilirken, şöyle denildi:

Kaldı ki bu engeller aşılamasa dahi yeni yapılan yoldan üste geçide geçişte herhangi bir engel dahi yok! Hastanenin başta acil bölümü olmak üzere birçok bölümünün 24 saat hizmet vereceği düşünülürse yurttaşların gece de bu yolu kullanması kaçınılmaz. Oysa etrafta herhangi bir aydınlatma aracı yok.

Tüm bu önlemler alınmadan hizmete açılan Şehir Hastanesi yurttaşlarımız için tehlike yaratıyor. İnsan hayatının sudan ucuz görüldüğü, tren yollarında, inşaatlarda ölümlerin kanıksandığı vurdumduymaz anlayışa bir an önce son verilmeli; inşaat değil insan öncelikli bir şehircilik geliştirilmelidir.