Şehir hastaneleri propagandası, 'kamu spotu' adı altında zorunlu yayın oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği ve yandaş şirketlere milyonlarca lira kazandırma düzeneği olarak kurulan şehir hastanelerinin propaganda videoları, Sağlık Bakanlığı tarafından 'kamu spotu' olarak tüm televizyonlarda zorunlu yayın haline getirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği ve mitinglerde uzun uzun izlettiği şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından reklama dönüştürüldü.

Bakanlığın “kamu spotu” adı altında şehir hastanelerini anlattığı video, yasaya aykırı biçimde, RTÜK kararı olmadan “zorunlu yayın“ statüsünde kanallara yayımlatıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın açtığı Bilkent Şehir Hastanesi’nin ardından Sağlık Bakanlığı “yepyeni bir dönem” adı altında kamu spotu hazırlattı. Kamuoyunda şehir hastanelerinde verilen hizmetler hakkında farkındalık oluşturmak için hazırlanan 45 saniyelik videonun, seçim öncesine denk getirilerek RTÜK kanununa aykırı olarak onaysız ve “bedelsiz” olarak televizyonlarda oynatılmaya başlantığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, radyo ve televizyonların ayda en az doksan dakika uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunluluğu maddesini hatırlatarak RTÜK’e başvurdu.

Üst Kurul’un onaysız, “zorunlu” reklamını değerlendiren RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, “Bu bir skandaldır. Bir seçim uğruna bütün değerlerin tasfiyesidir. Kabul edilmemiş bir spotun RTÜK bürokrasisinin, üyelerin iradesini yok sayarak, kurumu siyasetin aktif aracı haline getirmek büyük ayıp ve ahlaki yozlaşmadır” dedi.