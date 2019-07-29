Şehir dışında 'Şehir Hastanesi': 15 gün önce açılmıştı, şimdi su bastı

15 gün önce hizmete açılan Türkiye'nin en büyük 5. şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümü sular altında kaldı. Yüksek maliyeti ve şehrin 20 kilometre dışında yer almasıyla dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi, vatandaşları mağdur ediyor.