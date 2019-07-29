Şehir dışında 'Şehir Hastanesi': 15 gün önce açılmıştı, şimdi su bastı

Yap-Kirala-Devret modeli ile Rönesans Holding tarafından yapılan ve 16 Temmuz’da hizmete açılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümü sular altında kaldı.
Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, şehir hastanesinin idari bölümünü personelin çalıştığı sırada su bastı. Tavandan bir anda sular boşalmaya başlamasıyla mesai yapan çalışanlar neye uğradığını şaşırarak sağa sola kaçıştı. Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan ise bir müddet sonra çöktü.
ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 20 KİLOMETRE
Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’ndeki Bursa Şehir Hastanesi’nin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 adet otobüs hattı ile sağlanıyor.