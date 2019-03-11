Seğmenler Parkı’na bekçi baskını: Artık parklarda içki yasak

Ankara’daki Seğmenler Parkı akşam saatlerinde bekçi baskınına uğradı. Parkta içki içenlerin yanına giderek “Artık burada içki içmek yasak. Gidin buradan” diyen bekçiler önce Kabahatler Kanunu’nun dayanaksız bir maddesini gerekçe gösterdi, tutmayınca “Emniyet müdürünün emri” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşü 'ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler' iddialarıyla hedef göstermesinin ardından Taksim'de bir grup 'ezana uzanan eller kırılsın' sloganları ile yürümek istemişti.

Ezan gerilimini fırsat bilerek kamusal alanlarda yapılan baskıların bir örneği de Ankara’da yaşandı. Ankaralının her mevsim ve günün her saati uğrak mekanlarından olan Seğmenler Parkı akşam saatlerinde bekçilerin baskınına uğradı.

Sendika.Org'un haberine göre, parkta içki içenlerin tek tek yanına gelen bekçiler önce genel bilgi taraması (GBT) işlemi yaptı, ardından da “Artık burada içki içmek yasak. Bundan böyle izin vermeyeceğiz. Şimdi bir kere uyarıyoruz, gidin buradan. Yoksa ceza keseriz” dedi.

'KABAHATLER KANUNU' TUTMAYINCA 'EMNİYET MÜDÜRÜ EMRİ'

Parkta oturanların birçoğu bekçilere yasak ve ceza kararlarının yasal dayanağını sordu. Bekçiler soruyu soranlara “Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi gereğince”karşılığı verdi.

Park sakinleri telefonlarından Kabahatler Kanunu’nun 37. Maddesine bakıp “Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, 50 TL idari para cezası ile cezalandırılır” ifadesini gördüklerinde kendilerinin böyle bir suç işlemediğini, cezanın dayanaksız olduğunu belirtti.

Bekçiler ise bunun üzerine “Öyle değil o işler. Çankaya İlçe Emniyet Müdürü’nün emri. Bundan böyle parklarda içki içilmesini istemiyor” dedi.