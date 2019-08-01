Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında takipsizlik!

Yerel seçimler öncesinde İstanbul’da katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmada silahlanma çağrısında bulunan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Peker'in silahlanma çağrısını ruhsatlı silahlar için yaptığı, bunun da tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu belirtildi.

Yerel seçimler öncesinde İstanbul Ataşehir'de yaptığı konuşmada silahlanma çağrısında bulunan ve bu çağrı sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" gerekçesi ile soruşturma başlatılan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi.

Peker'in silahlanma çağrısını ruhsatlı silahlar için yaptığı, bunun da tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu belirtildi.

"Silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması nedeniyle" takipsizlik kararı verildiği açıklandı.