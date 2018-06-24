Sedat Peker'den suça teşvik: Cezası neyse ben öderim, rahat olun

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, seçmenleri suça teşvik etti. Peker, Twitter hesabından 'Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim' paylaşımında bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, seçmenleri suça teşvik etti.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasaklandı. Bu nedenle seçmenlerin oy kabinine akıllı telefonla girmelerine de izin verilmiyor.

Ancak YSK'nin bu kararı çete reisi Sedat Peker'i durduramadı. Peker, Twitter hesabından 'Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim' paylaşımında bulundu.