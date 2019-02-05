Sedat Peker'den Meral Akşener iddiası: 'Gizli organizasyonla benimle ne görüştü?'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamasını yanıtlayan Sedat Peker, 'Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapan çete lideri Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırarak, "Bu tür çağrılar, bu tür davranışlar İçişleri Bakanlığı'nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı o iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. Bu tür gruplar, insanlar cesaret alır ve o zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış ve kötü bir iştir. İçişleri Bakanlığı'nı ve Sayın Bakanı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz"" ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Akşener'in açıklamasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

'GİZLİ ORGANİZASYONLA GÖRÜŞTÜ'

Peker açıklamasında şunları söyledi:

"Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır.

Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır."