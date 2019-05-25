Sedat Peker'den kızını jimnastik kursuna göndermesini eleştirenlere yanıt

AKP ve MHP destekçisi ‘organize suç örgütü lideri’ Sedat Peker, kızını jimnastik kursuna göndermesini eleştirenlere sosyal medya hesabından verdiği yanıtta ‘Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız’ dedi. Peker kendisini eleştirenlerin yaklaşımı yüzünden 'deizm ve ateizmin hortladığını' savundu.

AKP ve MHP’ye verdiği destekle ve yaptığı silahlanma çağrılarıyla gündeme gelen ve “organize suç örgütü lideri” sıfatıyla daha önce ceza alan Sedat Peker, 4 yaşındaki kızını jimnastik kursuna gönderdiği için kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Peker “O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız…” dedi.

Daha önce sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızının jimnastik gösterisine ilişkin bir paylaşım yapan Peker, paylaşımına gelen yorumlar üzerine “Bir önceki gün yaptığım paylaşımda kızımın jimnastik gösterisinin, iftar saatine denk geldiği için orucumu hurma ve suyla açmak zorunda kaldım demiştim. Bazı insanlar bu durumdan dolayı benim dini inancımı sorgulamış ve bu yönde yorumlar yazmışlar” diye yazdı.

Peker “4 yaşında bir kız çocuğunun jimnastik sporunu yapması onun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden kızımı jimnastiğe gönderiyorum" dedi ve "Babalar kızlarının ilk aşkı olduğu için kızımı tabi ki jimnastik gösterisinde yalnız bırakmadım" diye ekledi.

"O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız…” diye devam ettiği açıklamasında Peker şu ifadeleri kullandı:

Dünya’ya bakış açınızı sadece cinsel organınızın üzerinden planlayabilen ve uygulayabilen zavallılarsınız. Elinize imkan geçse Suriye’de DEAŞ’ın kurduğu kadınların satıldığı pazarları, ülkemizde kurabilecek kadar hastalıklı ruhlarsınız. Hem vallahi hem billahi ben sizinle aynı dine inanmıyorum. Benim anladığım dini inanç ile sizin inandığınız dini inanç asla aynı değil. Kimin inancının doğru olduğunun kararını yüce Allah’ım Hakimliği’ne yani mahkemelerin en yücesi olan Mahkeme-i Kübra'ya bırakıyorum. Çekin kirli ellerinizi ve hastalıklı düşüncelerinizi yüce dinimizin üzerinden yaptıklarınızla insanların imanını, inancını zayıflattınız. Bu sayede de deizm - ateizmi hortlattınız.

Cumhur İttifakı’na destek verdiği bir konuşmasında kendisini dinleyenlere silahlanma çağrısında bulunan Peker, AKP’ye yönelik tepkilerin dile getirildiği tribünlere de el atmış ve tribün liderleriyle iftar yemeğinde buluşmuştu.

Peker son olarak 19 Mayıs’ta bir mesaj yayımlayarak “sözde dindarlardan da Atatürk’ü mutlaka koruyacağız” demişti.

