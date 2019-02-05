Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" ifadelerini kullanmış, silahlanma çağrısı yapmıştı.