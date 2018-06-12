Sedat Peker af çıkmazsa mahkum ailelerinin kime oy vereceklerini açıkladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden önce af çıkmadığı takdirde Cumhur ittifakı yerine Millet ittifakı'na oy verecekleri uyardı, 'Cumhur İttifakı'na oy çağrısı yaptı. Peker, 'Bazı mahkum ailelerinin bayramdan önce infaz iyileştirme yasası çıkmazsa Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğiz dediklerini' duyurdu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidar partisine af çağrısı hakkında açıklama yaptı.

"Seçimden sonra Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuya bir çözüm üreteceklerine de tüm kalbimle inanıyorum" diyen Peker, 24 Haziran seçimlerinden önce Af çıkmadığı takdirde Cumhur ittifakı yerine Millet ittifakı'na oy verecekler olduğunu söyledi.

"Bazı mahkum ailelerinin bayramdan önce infaz iyileştirme yasası çıkmazsa Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğiz dediklerini sosyal medyada sıkça okuyorum" diyen Peker, "Eğer Cumhur İttifakı’nı desteklerseniz af konusunda seçimden sonraya kalsa da yine bir umut var. Ancak, birbirine benzemez 4 partiden oluşan ittifaka eğer ki af çıkarırlar diye oy verirseniz vallahi ne affın çıktığına ne de kader mahkumlarının cezaevlerinde insani bir şekilde yaşadıklarına şahit olursunuz" dedi.