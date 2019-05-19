Sedat Peker 19 Mayıs mesajı verdi: Atatürk’ü koruyacağız

“Organize suç örgütü lideri” suçlamasıyla ceza alan Sedat Peker, 19 Mayıs'la ilgili bir açıklama yaparak Atatürk ve Atatürkçülerle ilgili sözler söyledi.

“Organize suç örgütü lideri” suçlamasıyla ceza alan Sedat Peker, 19 Mayıs'la ilgili bir açıklama yaparak Atatürk ve Atatürkçülerle ilgili sözler söyledi.

Kendisini Atatürk düşmanı olarak gösteren kişiler olduğunu söyleyen Peker, Atatürkçü olduklarını söyleyen bir kesimin Atatürk’ü hiçbir zaman anlayamadıklarını iddia etti ve “Sözde Atatürkçülerden büyük Atatürk’ü koruyacağız” dedi.

“Belki Sayın İlber Ortaylı bey kadar olmasa da geri kalan herkesle bu anlamda yarışabileceğimi söylemekten şeref duyarım. Hiç kimse kusura bakmasın Büyük Önder Atatürk ve Enver Paşa konusunda, ayrıca da Türk-İslam tarihi konusunda bilgim hakkında tevazu göstermeyeceğim” sözleriyle teori alanında da iddialı olduğunu ortaya koyan Peker, Atatürk’ün korunması konusundaki ihtiyacın boyutlarını şu sözlerle ifade etti:

“Ayrıca da kendini dindar olarak tanımlayan ancak yüce dinimizdeki ayetleri ve Peygamber Efendimizin hatırası olan hadisleri kendi menfaatine uyacak şekilde ayarlamaya çalışan sözde dindarlardan da büyük Atatürk'ü mutlaka koruyacağız.”