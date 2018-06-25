Seçmenler için 'ezik insanlar' dedi, milletvekili oldu

AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, düzenlediği basın toplantısında tepki çeken bir ifadeler kullanmış, "Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar" demişti.
Üç vekil kontenjanlı Yalova’da Akyol da Meclis'e girmeyi başardı.
80 bin 751 oyun kullanıldığı Yalova’da; AKP kullanılan oyların yüzde 39.86’sını aldı. CHP ise 62 bin 60 oy alarak yüzde 28.71’de kaldı.
Meclis’e Yalova’dan giden vekiller şu şekilde;
Ahmet Büyükgümüş (AP)
Meliha Akyol (AKP)
Özcan Özel (CHP)