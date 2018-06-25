Seçmenler için 'ezik insanlar' dedi, milletvekili oldu

Yalova seçmen profilini iyi bildiğini iddia eden AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, seçmenleri 'Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar' diye tanımlamıştı. Akyol tepki çeken bu sözlerine rağmen Meclis'e girmeyi başardı.