Seçmenler için 'ezik insanlar' dedi, milletvekili oldu

Yalova seçmen profilini iyi bildiğini iddia eden AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, seçmenleri 'Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar' diye tanımlamıştı. Akyol tepki çeken bu sözlerine rağmen Meclis'e girmeyi başardı.
Pazartesi, 25 Haziran 2018 14:51

AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, düzenlediği basın toplantısında tepki çeken bir ifadeler kullanmış, "Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar" demişti.

Üç vekil kontenjanlı Yalova’da Akyol da Meclis'e girmeyi başardı.

80 bin 751 oyun kullanıldığı Yalova’da; AKP kullanılan oyların yüzde 39.86’sını aldı. CHP ise 62 bin 60 oy alarak yüzde 28.71’de kaldı.

Meclis’e Yalova’dan giden vekiller şu şekilde;
Ahmet Büyükgümüş (AP)
Meliha Akyol (AKP)
Özcan Özel (CHP)

 

 