'Seçmenin yüzde 10'u 'Sandığa gitmem' diyor'

Yerel seçimlerde seçmenlerin tercih ve öncelikleri araştırılırken, kararsızların içinde 'sandık protestocularının' varlığının her zamankinden fazla olduğu, seçmenin yüzde 10'unun sandığa gitmeme eğiliminde olduğu saptandı.

Siyasi partiler, yerel seçim kampanyalarının altyapısını oluşturmak için seçmen refleksleriyle ilgili analizler yapıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son ayda yapılan araştırmalarda, kararsızların oranı yüzde 23 olarak belirlenirken, bunlardan yüzde 13'ünün seçim gününe kadar tercih yapacağı, geri kalan yüzde 10'unun sandığa gitmeme eğiliminde olduğu saptandı.

Bu kitlenin sandığa gitmemesinin hem illerde hem de Türkiye genelinde sonucu değiştireceği belirtiliyor. Yüzde 10 oranındaki memnuniyetsizleri, ikna ederek sandığa götürmek üzerine plan ve strateji geliştirilmeye çalışılıyor.