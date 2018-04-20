Seçimlerle ilgili düzenleme tasarısı Meclis'te

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle birlikte cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gereken 100 bin imzanın hangi şartlarda geçerli olacağının belirlenmesi bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım bugün "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Yeni bir, özellikle seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler. O şekilde aday göstermiş olacak. Yani birisi oturup 100 bin vatandaşlık numarası girip 100 bin vatandaşımızın ismini yazıp gelip 'Ben adayım' derse olmaz. Vatandaşın adaylığına rızası olması lazım. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla yapılacak. Bütün bu ayrıntılar gelen teklifte yer alacak" sözlerini kullanmıştı.