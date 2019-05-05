Seçimlere ilişkin açıklama: '43 sandık başkanının FETÖ'yle irtibatı tespit edildi'

İstanbul'da seçimlere ilişkin soruşturmada sandıkta görevli '43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı tespit edildiği' duyuruldu.

İstanbul'da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada "43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı tespit edildiği" açıklandı.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'daki seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 43 şüpheliden 2'sinin ByLock kullanıcısı olduğu, 41'inin Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlere ilişkin açıklamasında "Şimdi kadar sustum ama artık yetti. Yolsuzluk var bu apaçık ortada. Milli irade nasıl bir karar veriyorsa başım gözüm üstüne deriz. Çok açık net, memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse bunun üzerinde hâlâ niye düşünüyoruz. Peki ne diyorlar, bunu bizden kaymakamlar istedi, eğer kaymakam böyle bir yanlış yaptıysa sen bu yanlışı uygulamak ve bu yanlışa hak vermek zorunda değilsin. Yasa 657 diyor bunlar 657 değil bankada çalışan işçi" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de seçimlerin yenilenmesini istemişti.