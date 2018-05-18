Seçimlerde oyunu Erdoğan'a verecek Ekmeleddin İhsanoğlu, vekil adayı olmadı

MHP'de mevcut milletvekillerinden 13'ü, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden aday olarak gösterilmedi. Bu isimler arasında cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini duyuran Ekmeleddin İhsanoğlu da bulunuyor.

MHP'nin milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday olarak yer aldı, 13 isim ise bu seçimde aday olarak gösterilmedi. Mevcut milletvekillerinden listede olmayanlar şöyle: "Şefkat Çetin, Atila Kaya, Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Fahrettin Oğuz Tor, Oktay Öztürk, Zihni Açba." İhsanoğlu'nun adaylık başvurusu yapmadığı belirtiliyor. İLGİLİ HABER Ekmeleddin İhsanoğlu kime oy vereceğini açıkladı!