Seçimler yaklaşırken Bahçeli'den şarkılı 'af' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha klasik arabasıyla direksiyona geçti, çekilen video partisinin resmi hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli'nin araba kullanırken dinlediği şarkının İstanbul seçimleri öncesi af bekleyenlere dönük bir mesaj olduğu iddiası gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine ait klasik arabayla Ankara sokaklarında dolaştı, partisi tarafından çekilen video sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli'nin araba kullanırken dinlediği şarkının af bekleyenlere dönük bir mesaj olduğu iddiası gündeme geldi. Görüntünün arka planında Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" adlı şarkısı çalındı. Şarkıda, "Binbir ümitle af bekleriz, Biz de bu milletin evlatlarıyız, Yıllardır kapalı kaldı kapımız, Bizi bu dar yerden sen kurtar tanrım" gibi ifadeler yer alıyor. MHP'nin paylaştığı "af" şarkısı, sosyal medyada da gündem oldu. Video 17 Haziran 2019 pic.twitter.com/eEmv2CRpYz — MHP (@MHP_Bilgi) 17 Haziran 2019