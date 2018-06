Seçimler öncesinde Kandil'e operasyon ne anlama geliyor?

Seçimlere birkaç hafta hükümet, Kandil'e operasyon düzenleneceği mesajları veriyor. TSK, Mart ayında Hakurk'a düzenlediği hava harekatında 18 noktayı vurduğunu açıklamış ve Twitter hesabından bölgedeki komandoların fotoğraflarını paylaşmıştı. KCK sözcüsü bölgenin boşaltıldığı iddialarını yalanladı.

24 Haziran seçimlerine haftalar kala hükümetten Kandil'e düzenlenecek operasyonla ilgili mesajlar gelmeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta başında katıldığı bir programda "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil" dedi ve Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktanın ele geçirildiğini söyledi. Soylu "Bu bir operasyon meselesi değil, zamanlama meselesidir. Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da aynı gün yaptığı açıklamada "Nerede terörist varsa, Türkiye'ye tehdit varsa orası Türkiye için hedeftir. Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Afrin'de zaferi yakaladık, sıra Kandil'e gelecek" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise bugünkü yazısında Kandil'e yönelik operasyonu yönetecek komutanın CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın seçim konuşmasını alkışladığı için "apoletlerini sökeceğim" dediği TSK komutanı İsmail Metin Temel olacağını duyurdu.

Selvi bugünkü yazısında olası bir operasyonla ilgili şunları yazdı:

Biz Kandil operasyonu yapılacak mı diye tartışıyoruz ama güvenlik birimlerine göre Kandil operasyonu zaten başladı. Mart ayından itibaren içeriye 25-30 kilometre girildi. 11 üs bölgesi kuruldu, PKK’nın 16 kamp ve ikmal noktası imha edildi. Irak’ın içlerinde ise Kandil ile Suriye arasındaki irtibatı koparmak için çevreleme harekâtı sürüyor. Kandil ile PYD-YPG arasındaki bağı koparma adına PKK’nın Sincar’dan çıkarılması önemli bir adımdı. Kısmen gerçekleşti. Sincar’da, ABD’nin geçici bir üs kurduğu söyleniyor. Kandil konusunda, Irak-İran ve ABD ile temasların sürdüğü ve büyük bir askeri harekât planının olduğu söyleniyor. Kandil bir ucu İran’a uzanan büyük bir alan. PKK’nın 8-10 kampı var. Kandil’i almak kadar orayı elde tutmak da önemli olacak. Günlerce sürecek bombardıman ile Kandil’deki kampların, mühimmat depolarının imha edilmesi planlanıyor. Kandil yumuşatıldıktan sonra hava destekli kara harekâtının başlayacağı söyleniyor. TSK, Kandil operasyonuna sıfır hata ile hazırlanıyor. Örgüte sadece askeri değil, psikolojik olarak büyük bir darbe vurulmuş olacak. Böylece Kandil’e Türk bayrağının dikilmesi PKK ile mücadelede bir dönüm noktası olacak.

Genelkurmay Başkanlığı Kandil'e operasyon konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KCK SÖZCÜSÜ: OPERASYONLA SORUN DAHA ULUSLARARASI BOYUT KAZANIR

BBC Türkçe'nin telefonla görüştüğü KCK'nin Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, bölgeyi boşalttıkları iddialarının doğru olmadığını söyledi. Varto "Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.

Varto, Kandil'e operasyon mesajlarıyla ilgili şunları söyledi:

Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (...) Bu tür saldırılar, Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye'deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir.

Kandil'e yönelik bir operasyonun "askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını" söyleyen Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.

Muhalefetten yapılan açıklamalardaysa, operasyonun seçimler öncesi propagandayla oy artırma amaçlı olduğu ifade ediliyor.

İYİ PARTİ: ERDOĞAN SEÇİMLERİ KAZANMAK İÇİN ORDUYU KULLANIYOR

Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ "Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur" dedi. Erdoğan'ın seçimleri kazanmak için her şeyi kullandığını belirten Özdağ şöyle devam etti:

Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur.

İran topraklarından Irak'a inmeden kapsamlı ve sonuç alıcı bir Kandil operasyonu mümkün değildir. Olan ne derseniz; 10 Mart'ta bir operasyon başladı. Operasyonun hedefi Hakurk civarına inip, Avaşin- Basyan Hakurk bağını kesmek, bu hattan gelebilecek saldırıları engellemek için Hakurk'un kuzeyine doğru etki alanımızı genişletmekti. Az sayıda birlikle ve askeri anlamda akıllıca bir operasyondu. Bu arada PKK da çekiliyordu. Çünkü PKK, gücünü büyük ölçüde Suriye ve Sincar'a aktardı. Kandil'de 300, Hakurk'ta 200 PKK'lı olduğu söyleniyor. Seçim yaklaşınca AKP, Hakurk'un güneyinden dolaşılıp Kandil'e gidilmesini istemiş. Kandil çok büyük bir bölge. Olabilecek şey, Kandil'in bir ucuna varıp, orada 'Kandil fethedildi' fotoğrafı çektirip geri dönmek! Tabii PKK az sayıda olmasına rağmen saldırılara başladı ve şehitler geliyor.

CHP: BU, SEÇİMİ KAZANAMIYORUZ DEMEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar" dedi ve çıkışların oy kaygısından kaynaklandığını söyledi. Özel şöyle konuştu:

Bu şu demek, 'Seçimi kazanamıyoruz'. 'Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var.' Orduyu, Mehmetçiği öne sürüp oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz diye bakacaksınız.

HDP: CENAZELERDEN MEDET UMUYORLAR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temel de Kandil'e operasyon söylemlerini eleştirdi: