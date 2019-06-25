'Seçimin yıkıcı sonuçları olacak...'

23 Haziran seçimlerini CHP'nin 800 bin oy gerisinde kapatan AKP'de tartışmalar sürüyor. AKP'ye yakın bir kaynak, Reuters'e yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının yıkıcı etkileri olacağını belirtirken, AKP'de değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Reuters’a değerlendirmelerde bulunan AKP’li üst düzey yetkililer, bazı önemli büyükşehirlerin kaybedildiği 31 Mart’taki yerel seçimlere 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul’un da eklenmesinin ardından bir muhasebe yapılması, “2002 ruhuna” geri dönülmesinin yanında hem kabine hem de parti yönetiminde köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Mart sonundaki seçimde 13 bin fark varken tekrarlanan İstanbul seçiminde yaklaşık 800 bin fark ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı kazanmasının “yıkıcı sonuçları” olacağını kaydeden AKP’ye yakın bir kaynak, şunları söyledi:

“Aslında sonuçlar AK Parti’nin 2002’deki ilkelerine dönmesinin gereğini ortaya koyuyor. Seçimde ekonominin ağır bedeli oldu. Mart seçimlerinde büyük şehirleri ve önemli merkezleri kaybetmiştik Ankara ve Antalya gibi, şimdi İstanbul eklendi. Elbette bu gidiş parti açısından büyük sıkıntı. AK Partiyi destekleyen taban ekonomiden gördüğü zararı zaten sandığa yansıtmıştı, şimdi daha net gösterdi.” Aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta ekonomi en büyük belirleyici. Ama son haftada Kürtlerle ilgili yapılan açıklamalar, Öcalan’ın mektubu, HDP’ye yönelik değerlendirmeler hem bizi destekleyen milliyetçileri hem MHP’lileri hem ortada kalan muhafazakarları hem de bizim tabanımızda tepki gördü. Hatalarımızın ve ekonominin geldiği durumun faturası oldu aslında.”

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ KAÇINILMAZ…

Partili yetkililer, gelinen hasarı onarmak için değişimin artık kaçınılmaz olduğunu söylerken, AKP’ye yakın aynı yetkili, “Bundan sonra kabine ve parti yönetiminde değişiklik olabilir. Elbette buna son kararı verecek kişi Erdoğan’dır ama mevcut durumla gidilmez” dedi.

Parti kaynakları, şimdi olmasa bile muhalefet partilerinin erken seçim için bir süre sonra çağrıda bulunacağına vurgu yaparak, AKP’nin üzerindeki baskının artacağını, ekonomi, diploması, AB, ABD ve Rusya ile ilişkiler, Kürt politikası başta olmak üzere partinin kuruluşundaki çizgiye dönülmesi gerektiğini belirtiyorlar.