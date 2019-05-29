'Seçimin iptal edildiği üç ilçede seçmeni ihya ettiler'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin’de yaşananları köşesine taşıdı, üç ilçede de seçmenin ihya edildiğini yazdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçimlerin yenileneceği Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin’de yaşananlara dair bir yazı kaleme aldı. Sarıkaya, "Her üç ilçede de dün itibarıyla işsiz kalmamış, bütün caddeler asfaltlanmış, üstüne de seçmenin taleplerine yönelik vaatler sıralanmıştı" ifadesini kullandı.

Sarıkaya'nın "Üç ilçede seçmeni ihya ettiler..." başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Bu kadar ihtimam ve ilgiyi hiç görmediklerini üç ilçenin seçmeni de söylüyor…

O denli ki verilen vaatler sel gibi…

Her üç ilçede de dün itibarıyla işsiz kalmamış, bütün caddeler asfaltlanmış, üstüne de seçmenin taleplerine yönelik vaatler sıralanmıştı.

Sözünü ettiğim 31 Mart seçiminde oy kullanan kısıtlı seçmenin iki aday arasındaki farktan fazla olması nedeniyle iptal edilen Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin’de bu hafta sonu yapılacak seçim.

(...)

Yusufeli’ndeki seçim faaliyetleri ile ilgili telefonda konuşurken geriden bir hoparlörden gelen ses duyunca ne olduğunu sordum.

“İŞKUR ilçedeki 300 kişiye geçici iş olanağı sağlayacakmış onun duyurusu yapılıyor” yanıtını aldım.

Yusufeli’nde toplam 5 bin 219 seçmen var; bunun 4 bin 388’i oy kullandı, 4 bin 211’i geçerli sayıldı.

Seçmen sayısı üzerinden bakılsa nüfusun neredeyse onda birine iş anlamına geliyor…

Burada da kalmamış, kamu bankaları gibi özerk bütçeli bazı kurumların yöneticileri de iş vaadinde bulunmuş.

Muhalefet ise daha çok Yusufelili olmak üzerine propagandasını oturtmuş.

Uzun süredir bulunduğu bölgeden taşınması için uğraşılan Yusufeli’nde ciddi sorunlar yaşandığı için muhalefet ağırlıklı olarak bu zeminde söylem geliştirmiş.

Ayrıca partiyi kaldırıp Yusufelili olma teması üzerine söylem geliştirmiş.

Yusufeli’nin bağlı olduğu Artvin’de CHP’nin seçimi kazanması da avantajı haline dönüşmüş.

Yusufeli’nde muhalefetin yükselişine bakıldığında gerisinde baraj suyu altında kalacak kentin taşınmasından kaynaklı soruna seçmen tepkisi olduğu açık...

CHP, 2014 seçiminde 490 oy almışken, 31 Mart’ta oyunu 1815’e çıkardı.

AK Parti ise 2 bin 39’dan 1819’a geriledi…

Geçen seçim 1418 oy alan MHP’nin oyları ise 31 Mart’ta 541’e düştü.

MHP de Cumhur İttifakı anlayışı içinde adayını yarıştan çekti; AK Parti bunun adayları Eyüp Tekin lehine olacağı kanısında.

CHP ise bunun adaylarına destek anlamına geldiğine inanıyor.

CHP Yusufeli’nde 2009’da %6.17 olan oyunu 2014’te %11.5’a, 2018 milletvekili seçiminde %13.90’a ve bu seçimde de %43.1’e çıkardı.

Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Barış Demirci’nin parti kimliğini bir kenara bırakması, milliyetçi vicdana hitap etmesi ve ittifak ortağı İYİ Parti’nin de desteğini tam alması avantajı olarak görülüyor.

Buna bir de baraj suyu altında kalacak olması nedeniyle yer değiştirme sorunu yaşayan ilçedeki seçmen tepkisi de ekleniyor.

Yusufeli’ndeki yarışın tek memnun tarafı seçmeni…