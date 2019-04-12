Seçimin ardından 12. gün: İstanbul'da son durum açıklandı

Seçimin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen İstanbul'da AKP itirazlarıyla yapılan sayımlar sürüyor. Birçok yerdeki sayım işlemleri sona ererken Maltepe'de devam eden sayımların ardından İstanbul'daki son durum açıklandı.

Seçimin üzerinden tam 12 gün geçmesine rağmen İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını henüz verilmedi.

AKP'nin itirazlarıyla kentte yeniden yapılan sayımların birçoğu tamamlanırken, Maltepe'de ise yine AKP'nin girişimleriyle sayım süreci uzatılıyor.

"Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor" diyen CHP'li Barış Yarkadaş, son duruma ilişkin ise, "Maltepe'deki 1080 sandığın 403'ü sayıldı. Sayımı şu an tek bir kurul yapıyor. Bu sandığın sayımı da bitince mesaiye yarın sabaha kadar ara verilecek. 403 sandıktan, Yıldırım lehine 134 oy çıktı. Sonuçlarda hala bir değişiklik yok. İmamoğlu, 13500 oyun üzerinde fark atıyor" ifadelerini kullandı.