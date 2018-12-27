Seçimi kaybedince sahte çelenk gönderdi: Cumhurbaşkanı RTE...

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur’un geçen hafta taksici esnafı ile Beyoğlu’nda yaptığı yemekli toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım adına gönderilen çelenkler damga vurdu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, taksicilerle yaptığı toplantıya iddiaya göre kendi kendine çelenk gönderdi, çelenklerden birine Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerine de Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adını yazdırdı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, çelenklere Cumhurbaşkanlığı Forsu kondurulup Cumhurbaşkanı yazıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan yerine ‘RTE' kısaltması kullanılması dikkat çekti.

Geçen ocak ayındaki kongrede Yahya Uğur'un 8 yıllık başkanlığına son veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, çelenklerin eski Başkan Uğur tarafından gönderildiğini iddia etti. Uğur'un çelenkleri kendi kendine gönderdiğini savunan Aksu, “Cumhurbaşkanı adına çiçek yaptırarak (RTE) yazılması bir saygısızlıktır. Uğur devlet büyüklerimize saygısızlık yapmıştır. Adli makamlara suç duyurusu yapıldı” dedi.