'Seçimi kaybeden BBP adayı AKP'li başkanı emniyette darbetti'

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Ahmet Köroğlu'nun AKP İlçe Başkanı Necmettin Kaya'yı emniyet amirinin odasında darbettiği iddia edildi.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan adayı Ahmet Köroğlu'nun, sokakta oğluyla tartıştıktan sonra emniyete giden AKP İlçe Başkanı Necmettin Kaya'yı, yakınlarıyla birlikte peşinden gidip emniyet amirinin odasında darbettiği iddia edildi. Başından yaralanan Kaya, tedaviye alınırken, Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

AKP Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ olayın ardından Necmettin Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti. Bozdağ'a olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeriye aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi ve ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti" dedi.

AKP’li İl Başkanı Çelebi Dursun ise "İlçe Başkanımız; bizim il genel meclis üyemiz bizden aday gösterilmeyince BBP'den aday olan bir şahıs ve çocukları tarafından darbedildi. Bunun sonucu olarak da İlçe Başkanımız bilinç kaybı yaşıyor" dedi.