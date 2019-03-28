Seçime üç gün kala Erdoğan: Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok, sorumlu benim

Seçime üç gün kala yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin ekonomisinin yerel başkanlar tarafından düzeltilemeyeceğini' söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok' dedi.

Yerel seçimlere üç gün kala yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ekonomisinin yerel başkanlar tarafından düzeltilemeyeceğini" savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok" dedi.

Ekonomi üzerinden mesajlar veren Erdoğan, "Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık. Ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık" diye konuştu.

Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.

​'YEREL YÖNETİCİLERİN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Ekonomide belediye başkanının etkisi var mı? Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız. Yarın cuma öbürsü gün cumartesi iki gün var sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz."