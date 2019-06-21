Seçime iki gün kala İBB'den dikkat çeken hamle: 35 milyonluk devir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçime günler kala 35 milyon liralık bir devir sözleşmesi imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy’deki Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatını seçime günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devretmek üzere protokol hazırladı.

Apar topar hazırlanan protokolün tüm yazışmaları 18 Haziran günü bir gün içinde yapıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “23 Haziran’da seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, İBB’nin içini boşaltıyor. Seçime günler kala hazırlanan bu protokol gayri ahlaki” dedi.

EROKSPOR STADI DA DEVREDİLİYOR

Daha önce de Esenler'de İBB'ye ait taşınmazlar AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanı olduğu Esenler Belediyesine devredilmesi için çalışma başlatılmıştı. Devir işlemleri başlatılan taşınmazlar arasında Esenler Kamp Eğitim Merkezi adıyla ihale edilen ve bir zamanlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da forma giydiği Erokspor için yapılacak stat alanı da var. İBB tarafından yaptırılan Güngören Belediye hizmet binası inşaatının devir işlemlerinin başlatıldığı da öne sürülüyor.