Seçime günler kala CHP'li belediye başkanı görevden alındı

Birçok belediyeye kayyum atayarak ve belediye başkanlarını görevden alarak kontrolü eline almaya çalışan AKP, seçime günler kala dikkat çeken bir karara daha imza attı. İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası Yargıtay tarafından onanan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı görevden aldı. Sarı aynı zamanda da 31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı.

31 Mart seçimlerine günler kala İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir görevden alma kararı geldi. Balıkesir'in Erdek İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sarı'nın görevden alınma gerekçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı mahkumiyet cezası oldu. Sarı, karar sonrası yaptığı açıklamada, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını dile getirdi, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. YSK'nın konuyla ilgili farklı bir karar alıp almayacağı merak konusu.