Seçime günler kala CHP'li belediye başkanı görevden alındı

31 Mart seçimlerine günler kala İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir görevden alma kararı geldi.
Balıkesir'in Erdek İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Sarı'nın görevden alınma gerekçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı mahkumiyet cezası oldu.
Sarı, karar sonrası yaptığı açıklamada, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını dile getirdi, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi.
YSK'nın konuyla ilgili farklı bir karar alıp almayacağı merak konusu.