Seçime böyle hazırlanıyor: Bahçeli'nin Çakıcı ziyareti ne anlama geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine yakın suç örgütü üyelerinin seçimden hemen önce tahliyesini istemiş, tahliye gelmeyince de hastanede 'göstermelik' bir ziyaretle buluşma gerçekleştirmişti. MHP'den kopan İyi Parti'ye yakın isimlerden Arslan Bulut, ziyarete ilişkin, 'İktidarın seçimi kaybedeceği anlaşılırsa, hukuk dışı yollarla muhalefeti durdurmaya çalışacağına dair endişeler var! Paramiliter gruplar yetiştirildiğine dair iddialar vardı hani' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aralarında Alaattin Çakıcı'nın da bulunduğu kimi isimlerin seçim öncesi tahliye edilmesi çağrısı ve "Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?" sözleri sonrası ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bahçeli geçtiğimiz gün Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret ederken, Çakıcı'nın hastaneye kaldırılmasının bir kurgu olduğu, ikilinin görüşmesi için organize edildiği iddiaları gündeme geldi.

MHP'den kopan İyi Parti'ye yakın isimlerden Arslan Bulut, ziyarete ilişkin bir yazı kaleme alırken, "Evet ben de biliyorum ki Alaattin Çakıcı, hayatı boyunca devlet lehine çalıştı. Fakat onu yer altı dünyasının içine atan da işlediği suçlardan mahkûm eden de devlettir" ifadelerini kullandı.

"Şimdi adı Devlet olan bir siyasi parti genel başkanı tarafından ziyaret ediliyor. Hem de seçime bir ay kala! Bunun bir siyasi anlamı olmalı değil mi? Tamamen insani niyetlerle olduğunu kimse söylemesin. Öyle olsaydı ziyaret için baskın seçimden bir ay öncesine kadar beklenir miydi?" diyen Bulut, "Diğer taraftan, iktidarın seçimi kaybedeceği anlaşılırsa, hukuk dışı yollarla muhalefeti durdurmaya çalışacağına dair endişeler var! Paramiliter gruplar yetiştirildiğine dair iddialar vardı hani... Silâh ruhsatı olanlara verilen mermi sayısının bine çıkarılmasını da buna eklerseniz hazırlıkların tamamlandığı sonucunu çıkarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.