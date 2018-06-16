Seçime bir hafta kala: Haziran sıcağında kömür dağıtımı sürüyor

AKP, seçime günler kala yaz sıcağında halka kömür dağıtımını hızlandırdı.

Mayıs ayından beri Kayseri, Kütahya ve çevre bölgelerinde yoksul vatandaşa kömür dağıtan AKP, şimdi de Samsun'un ilçelerine ulaştı. Bafra Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kamyonları halka kömür dağıtmak için seferber oldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, yaz sıcağında kömür dağıtımına şahit olan mahalleli, “Keşke kömür yerine klima verseler” diyerek dağıtımı eleştirdiler. Bazı vatandaşlar ise “İktidar bu yolla bizden oy istiyorlar. Bu kez aldanmayacağız, kanmayacağız” diye konuştu.

Bafra'da geçtiğimiz Nisan ayında da kömür dağıtımı yapılmasına vatandaş böyle tepki göstermişti.