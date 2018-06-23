Seçimden bir gün önce HDP yöneticileri hakkında yakalama kararı

Ankara’da 24 Haziran seçimlerinden bir gün önce, aralarında HDP ve HDK’li yöneticilerin de bulunduğu 25 isim hakkında yakalama kararı verildi, yedisi gözaltına alındı.

Ankara’da bu sabah polis, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yöneticileri ile partili sandık görevlilerinin de olduğu kimi isimlerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında HDK Ankara il eş sözcüsü Fatma Kılıçarslan ile Fatih Kılıç, Dinçer Dağ, Mehmet Baytekin, Sidar Göksu, Barış Deli, Celal Demir bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre operasyonun “Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde provokatif eylem yapılacağı” gerekçesiyle yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık tarafından 25 isim hakkında yakalama kararı alındığı öğrenildi.

