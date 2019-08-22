Seçimden 1 gün sonra kayyum istemiş!

Diyarbakır Valiliği'nin seçimden bir gün sonra Bakanlığa yazı yazarak kayyum istediği ortaya çıktı.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması kararına tepkiler sürerken, önemli bir bilgi daha ortaya çıktı.

Diyarbakır Valiliği'nin 31 Mart seçimlerinden sadece bir gün sonra Bakanlığa yazı yazarak kayyum istediği öğrenildi.

Avukat Mehmet Emin Aktar, söz konusu talep belgesini sosyal medya üzerinden paylaştı: