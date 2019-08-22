Seçimden 1 gün sonra kayyum istemiş!

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması kararına tepkiler sürerken, önemli bir bilgi daha ortaya çıktı.
Diyarbakır Valiliği'nin 31 Mart seçimlerinden sadece bir gün sonra Bakanlığa yazı yazarak kayyum istediği öğrenildi.
Avukat Mehmet Emin Aktar, söz konusu talep belgesini sosyal medya üzerinden paylaştı:
Tam bir utanmazlık hali.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilme hazırlığı 31 Mart seçim sonuçları kesinleşmeden başlatılmış.Görevden uzaklaştırma kararı Diyarbakır Valiliğinin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırılmıştır.
Pardon milli irade mi dediniz! pic.twitter.com/3E2dsLl3nq
— Mehmet Emin Aktar (@MehmetEminAktar) August 22, 2019