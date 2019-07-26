Seçim vaadi olarak takılan stad panoları söküldü

Eskişehir Stadı’na yerel seçimlerin hemen öncesinde Erdoğan’ın taktırdığı LED reklam panoları geri alındı. Sökülen panoların yerine yenisi takılmazken, CHP Milletvekili Çakırözer konuyu Meclis gündemine taşıyarak, ‘Seçimler biter bitmez götürmüşler. 31 Mart seçimlerini kazanabilmek düşüncesiyle verilen vaatler seçimden sonra unutulmamalı’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerel seçimlere bir hafta kala Eskişehir Stadı’na taktırılan LED reklam panolarının seçimlerden sonra geri alındığı ortaya çıktı. Yerine yeni panoların da gönderilmediğini söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

SEÇİMLER BİTER BİTMEZ SÖKÜLMÜŞ

Erdoğan’ın talimatını verdiği LED reklam panolarının kurulmadığını, Moldova maçı için kurulan panoların da geri götürüldüğünü belirten Çakırözer şunları söyledi; “31 Mart seçimlerini kazanabilmek düşüncesiyle verilen vaatler seçimden sonra unutulmamalı. Keşke sözü verilen yeni LED panolar yaptırılana kadar eski LED’ler yerinde dursaydı. Ama seçimler biter bitmez onları da götürmüşler. Kulüp yönetimi ve Eskişehirspor taraftarının maddi kaynak yaratma çabası içinde olduğu bu dönemde kulübün ilan gelirleri için kritik öneme sahip bu panolar bir an önce stada yerleştirilmelidir. O ilan panolarının Eskişehirspor’a yıllık 500 bin lira ilan geliri sağlaması planlanıyor. Söz verilen panolar lig başlamadan takılmalıdır. Eskişehirspor ve diğer Anadolu klüplerinin maddi sıkıntılarını aşacak destekler mutlaka verilmelidir”

Erdoğan 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala Eskişehir'de oynanan Türkiye-Moldova milli maçını izlemiş ve maç sonrasında Eskişehirspor’a katkı amacıyla yeni yapılan stadyuma bedeli yaklaşık 2 milyon lira olan yeni LED reklam panolarının kurulacağı sözü vermişti.