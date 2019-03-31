Seçim usulsüzlüğü başladı: Açık oy kullanacaksınız, tek yere basacaksınız!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Köprü mahallesinde dün gece köye giden karakol komutanın köy seçmenlerini açık oy kullanmaya zorladığı ve köylülerin yerine oy kullanmak istediği ileri sürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Köprü (Koperî) köyünde karakol komutanının köylüleri açık oy kullanmaya zorladığı ve “Tek yere oy vereceksiniz. Gerekirse ben kullanırım” tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Köprü köyü sakini ve sandık görevlisi, karakol komutanın köylüleri açık oy kullanmaya zorladığı ve baskı uyguladığını aktardı. Karakol komutanının kimsenin sandık başına gelmesini istemediğini, sabah erkenden köye gelip seçmenler yerine kendisinin oy kullanacağını belirten sandık görevlisi, komutanın kendilerine “Tek yere oy vereceksiniz. Gerekirse ben kullanırım. Yok efendim, ben 4-5 aydır buradayım. Siz hep buradasınız” dediğini aktardı.