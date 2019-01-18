'Seçim sonuçlarını etkileyecek organizasyon yapılıyor, 180 yaşında seçmen var'

Eski Bakan ve Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan, 'Merkezden planlanan, seçim sonucunu etkileyebilecek organizasyon yapılıyor' iddiasını dile getirdi, sülalesinde 180 yaşında bir seçmen göründüğünü söyledi.

Temiz Seçim Platformu Başkanı eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 2007 yılından itibaren seçimlere “Merkezden müdahalelerin arttığını” söyledi.

Sözcü'ye konuşan Okuyan, "Her dönem seçimlerle ilgili şaibe iddiaları olur. Ancak bunlar lokal olurdu. 2007'den itibaren topyekun, merkezden planlanan, sonucu etkileyebilecek organizasyonlar yapılıyor" dedi.

Ailesinde 180 yaşında bir seçmen göründüğünü belirten Okuyan, "Şimdi seçmen listesi de muhtarlıklara asılıyor. Eskiden komşumu da bilirdim, bunu da kaldırdılar. Mahalleyi topyekun liste yaptılar. Gidince ben komşumu görüyordum, yanlışlık varsa uyarıyorduk. Şimdi 286 bin sandığı, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananları düşünün. Ölülere oy kullandırıldı. Benim sülalemde 180 yaşında sağ gözüken var. İçişleri Bakanı, ‘2 bin 700'ler civarında tespit ettik, eliyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.