Seçim sonuçları için yayın yasağı 19.15'te kalkacak

YSK, seçimlerle ilgili yayın yasağını 19.15'te kaldıracak.
Pazar, 31 Mart 2019 18:55

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerle ilgili yayın yasağını 19.15'te kaldıracak.
 

 