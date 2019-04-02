Seçim sonrası ilk zam geldi: Elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlandı

31 Mart yerel seçimlerin seçimlerinin bitmesinin ardından ilk zam haberi geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 17.2700 kuruş oldu. Böylece dağıtım şirketlerine yapılan satışların fiyatı yaklaşık yüzde 37 zamlanmış oldu. Bu fiyat ocak ayının başında 12.6335 kuruş olarak belirlenmişti. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25.4600 kuruş olarak belirlendi.