Seçim sonrasi ilk dış ziyaret Rusya'ya

Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk dış ziyaretini Rusya'ya yapıyor. Putin'le görüşecek olan Erdoğan'ın gündeminde S-400'lerden Suriye'deki işbirliği başlığına bir dizi kritik konu var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinin ardından ilk dış ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiriyor.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sekizinci buluşması için yarın Moskova'ya gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

Putin ve Erdoğan'ın işbiriği konusundaki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda gelinen aşamayı değerlendireceği, bunun yanısıra ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, Fırat'ın doğusunda kurulacak "güvenli bölge", İdlib mutabakatı ve iki ülkenin bu konudaki ortak adımlarıyla S-400'lerle ilgili son gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

İki ülke arasında kimi anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Ayrıca Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Troya operasını sahneleyeceği de duyuruldu.