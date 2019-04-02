Seçim sonrası ikinci zam haberi geldi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün, ikinci zam haberi de geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Sabah saatlerinde gelen ilk zam haberiyle, elektrik toptan satışına yüzde 37 zam geldiği duyurulmuştu.