Seçim savcıları geliyor

Ankara'da geçen hafta MHP'lilerin Saadet Partisi üyelerine saldırması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir karar geldi.

Başsavcı Yüksel Kocaman’ın talimatı üzerine Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Merkez, Başsavcıvekili Burhan Tezcan’a bağlı olacak. Büroda ayrıca terör suçları soruşturma bürosunda görevli üç savcı daha görev yapacak. Koordinasyon merkezinin kurulmasına ilişkin yazıda şöyle denildi:

“24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla seçim sürecince 298 sayılı ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil edecek eylemlerle ilgili olarak başsavcılığımız bünyesinde seçim suçlarını soruşturmak ile görevli koordinasyon merkezi kurulmuştur. Seçim müddettince ‘298 sayılı Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil eden eylemlerle ilgili olarak kolluk birimlerinin seçim suçlarını soruşturmakla görevli günün nöbetçi Cumhuriyet savcısıyla irtibata geçerek olayla ilgili olarak talimat almaları, kamu düzeni ve güvenliğini bozacak mahiyetteki devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan şiddet eylemleri ilgili olarak ayrıca görevli Cumhuriyet başsavcıvekilliğine bilgi vermeleri gerekmektedir.”