Seçim propagandasına açıldı ama uçuşa açılamıyor: Yeni havalimanı sorunlu başladı

Prof. Dr. Doğan Kantarcı, zemini yükseltmek için kumla doldurulan havalimanı pistinde suyun sızması için yapılan kanalların yetersiz kaldığını ve aşırı yağış durumunda meydana gelen su birikmelerinin uçakların kaymasına neden olabileceğini söyledi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından, yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda İzmir seferi yapacak olan THY’ye ait bir uçağın kalkışa hazırlandığı sırada kar yağışı nedeniyle sağa doğru kayması üzerine uçuş iptal edildi. Son iki günde 6 seferden 5 seferin iptal edilmesi havalimanının birçok eksiklikle alelacele açılmasını yeniden gündeme getirdi.

'KANAL SUYU YETERİNCE EMEMİYOR'

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi toprak ilmi ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı iklim özellikleri göz önüne alındığında, üçüncü havalimanının askeri uçakların inip kalkabileceği nitelikte bir alan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yolcu uçaklarının da inip uçabilmesi için arazideki akarsu ve göl tortullarını kazıyıp kıyıya yığdılar. Suyu sızdırmak için kanallar yaptılar. Onun üstüne de kum serdiler. Kumu da Karadeniz’in dibinden bir pompa gemisi ile karaya püskürtüp yığdılar. Koca bir kum dağı oldu. Üstte kum tabakası, alta suyu akıtacak boru sistemi. Ancak üste serdiğiniz kumun geçiriminden fazlasını akıtamazsın. Dolayısıyla yukarıdaki kum ne kadar suyu sızdırıyorsa o kadar akıtır. 24 saatlik maksimum yağışlar Kumköy (Kilyos) ve Bahçeköy meteoroloji İstasyonlarına göre yaklaşık 143 mm/m³. Ama günlük 200 mm/m³ üzerinde yağmur yağarsa siz 143 milimetreye göre hesap yaparsanız 200 mm/m³ yağışı su sızdırmaz. İkincisi 200 mm/m³ yağışı kum emse dahi, art arda 3 gün yağış olursa kumun gözenekleri dolduğu için sızdırma hızı da yavaş olduğu için, su yüzeysel akışa geçer veya alanda su göllenir. Öyle bir durumda koskoca uçağı oraya indirmeye kalkarsanız kontrol etmeniz güçleşir. İhalede 130 m olarak belirlenen kot, 90 m’ye düşürüldü. Havalimanının güneyindeki yol yüksekte kaldı. Dolayısıyla havalimanına düşen yağış ancak Karadeniz’e gidecek. Bir tarafı yol bir tarafı Karadeniz, altı geçirimi sınırlı kum oldu size havuz.”

'UÇAĞIN KAYMASI ÇOK ÖNEMLİ UYARI'

Kaptan pilot Bahadır Altan ise “Bir sürü eksikle açılan meydanda uçuş emniyeti de güme gidebilir. Uçağın kayması bile çok önemli bir uyarı” dedi.

Yeni havalimanının alelacele açıldığını belirten Altan “Sırf 29 Ekim’e yetiştirmek için 52 işçinin öldürülmesine hükümet tarafından izin verildi. Bu izin direkt Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. Açılışta kendisi söyledi. Böyle bir yerden her şey beklenebilir. Amaç burada uçuş emniyeti, yolcu güvenliği gibi şeyler değil. Amaç bu ‘yatırımı’ seçimlerde kullanmaktır. Ta baştan itibaren çevreye çok büyük zararlar verildi. Atatürk Havalimanı kapatılırsa eğer daha birçok şey yaşanacak” dedi.

TEHLİKELERE GEBE

“Havacılık açısından bir yerde şeffaflık yoksa halk kandırılabilir” diyen Altan uçağın pistten kayması ile ilgili ise şunları söyledi:

“Yeni pistlerde, yeni taksi yollarında kullanılan kimyasal maddeler, pistin yüzeyine çok ince kaygan bir tabaka oluşturabilir. Bu tabaka zamanla ortadan kalkar. Bu tür şeyler gözetilmiyor bile. THY ekim ayında taşınacaktı ama hep erteleniyor. Daha çok ertelenecek. Çünkü ortada aktif çalışabilecek bir havalimanı yok. Bu havalimanı birçok tehlikeye gebedir. Kamuoyu uyanacak ama geç olacak. Denetim yok. Kamunun denetimine açık olmalı.”

İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi dün resmen duyurulmuştu. Buna göre taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03.00’da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00.00’da bitecek.