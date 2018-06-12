Seçim oyunları: Diyarbakır'da 'yetkisiz' sandık taşıma kararları

Diyarbakır’da bazı sandıkların taşınması ve birleştirilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuruların reddedilmesine rağmen, üç ilçede 16 sandığın taşınıp birleştirilmesine karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Diyarbakır Valiliği ve İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın, “seçim güvenliği” iddiasıyla yaptığı başvurunun üzerine yedi ilçede 66 sandığın birleştirilmesi ve taşınması yönünde karar verilmişti. YSK’nin 590 sayılı kararında, bir kısım sandıkların birleştirilmesi ve taşınması talebi de reddedilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre YSK’nin taşınması ve birleştirilmesini reddettiği sandıklar, yetkileri olmamasına rağmen İlçe Seçim Kurulları tarafından alınan karar ile taşındı. Bu kapsamda YSK’nin taşımasını kabul etmediği Lice ilçesinde Zümrüt, Türeli, Kıyı, Yaprak, Çıralı, Baharlı ve Kıpçak; Hani ilçesinde Akçayurt, Kaladibi, Yukarıturalı ve Çukur; Dicle ilçesinde Gelincik, Değirmenli, Üzümlü, Göze Mezrası ve Bahri Boğaz’daki sandıklar, ilçe seçim kurulları tarafından alınan karar ile taşınıp birleştirilecek. HDP Diyarbakır il örgütü, İlçe Seçim Kurullarının kararına karşı İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

YSK’NİN KARARI MEVCUT

Mardin’in Nusaybin ve Şırnak’ın Silopi ilçelerinde bazı sandıkların taşınması ve birleştirilmesi için daha önce yapılan başvuru üzerine YSK, 4 Haziran 2018 tarih ve 695 sayılı ile 6 Haziran 2018 tarih ve 705 sayılı kararlarıyla, ilçe seçim kurulları sandık alanlarının götürülüp, getirilmesi ve güvenliklerinin sağlanması hususu ile ilgili karar alma yetkisinin bulunmadığına hükmetmişti.