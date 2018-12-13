Seçim öncesi Süleyman Şah operasyonu: Şah yine gezecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatılacağını söyledi. Bugün bu operasyonun ana hedeflerinden birisinin birkaç yıldır oradan oraya taşınan Süleyman Şah Türbesi olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını, bunun da birkaç gün içinde başlatılacağını duyurdu.

Afrin operasyonuna benzer şekilde operasyondan önce "operasyon geliyor" açıklaması yapılması ABD ile bir anlaşmaya varılmış olma senaryosunu güçlendirdiği yorumlarına neden olurken, Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında seçimlere kadar sınırlı bir operasyon yapılacağı bilgisini aldığını duyurdu:

"Fırat'ın doğusu, çok geniş bir kavram.. Nereden başlanacak nereye kadar gidilebilecek? ABD askerî ile çatışma olasılığımız ne?.. Ulaştığımız ilk teknik detayları aktarmadan önce belirtelim; Ankara buna mahalli seçimlere kadar sürebilecek sınırlı bir operasyon gözü ile bakıyor. Afrin benzetmesi yapılıyor,"Afrin'e de varılan mutabakat çerçevesinde saha boşaltılmış ve karşılaşılabilecek en az sorunla girmiştik" deniyor.

Takan operasyonun 3 aşamalı olacağı bilgisi aldığını belirterek şöyle yazdı:

Genelkurmay karargâhından ulaştığım bilgilere göre, ÖSO güçleri dün itibarıyla öncü kuvvetler olarak harekâta başladı. Sınır ilimizden çıkış yaparak sahaya girdi. Askerî harekât, kısa vadede üç aşamalı planlandı;

1-Tel Abyad

2- Menbiç

3- Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması.

Hatırlarsınız, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Menbiç ilçesine bağlı Karakozak köyünden"güvenlik"gerekçesi ile taşınmıştı. Türk toprağı, PKK/YPG'ye bırakılmıştı. Askerî kaynaklar, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun en önemli aşamalarından birinin şu anda Eşme köyünde geçici olarak bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin Karakozak köyüne taşınması olduğunu bildiriyor.

ABD, Menbiç'in ne kadarına girilmesine müsaade eder?.. Bu, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına yetecek kadar bir sınırda mı tutulur?.. PKK/YPG'nin reaksiyonu ne olur?.. Soruların cevabı sahada ve önümüzdeki günlerde baş döndürücü şekilde işleyecek diplomasi trafiğinin sonucunda belli olacak. Unutmamak gerekir. Fırat'ın doğusunda ABD'nin yanı sıra, askerî güçleri ile Fransa var. ABD'nin askerî üsleri var. Eğitim ve silah verdiği 60 bine yakın PKK/YPG'li terörist var. Ayrıca ABD'nin Fırat'ın doğusunda, çeşitli noktalarda sadece kendi askerinin kullanımı için 600 bin civarında silah depoladığı biliniyor.

İşte, burası tam olarak zurnanın zırt dediği yer!..

24 Haziran seçimleri öncesinde, "Menbiç'e girdik","Kandil'e bayrak diktik"operasyonlarına şahitlik etmiştik. Sonra bir de baktık ki; iktidar sözcüleri söylem değiştirmiş. "Menbiç'te ABD bizi oyalıyor. Verilen sözler tutulmuyor. Aldatıldık"demeye başladılar. Sonra devreye, kendi sınırlarımızda atılan "ortak devriyeler" girdi. "Kandil'de nereye bayrak dikildiğini"ve oralara giden Mehmetçik'e ne olduğunu ise hâlâ bilen yok!..

Başkentte, ilk günden, Fırat'ın doğusuna operasyonun yaklaşan mahalli seçime yönelik sınırlı bir operasyon olduğuna yönelik kuşkular had safhada. Bunun aksine bir durum söz konusu ise uzman çevrelerin yorumları özetle şu şekilde;

"Birinci şık;ABD'den Türkiye aleyhine çok ciddi kararlar geliyor olabilir. İkinci şık;ekonomi çok kötü gidiyor. Eğer bu ABD ile varılan kısmî bir mutabakata dayanmıyorsa ve ABD, Türk askerine ve Türkiye'ye yönelik bir müdahalede bulunursa, ülkenin içinde bulunduğu durumu ve kötü gidişatı buraya bağlayacaklar. Böyle bir durum söz konusu ise bu çok aşırı riskli ve çok uzun sürecek bir harekât olur. Belki, seçimlerin yapılmaması bile gündeme gelebilir."

Bu satırların yazıldığı dakikalara kadar Ankara'da solunan hararetli atmosferi kısaca böyle özetleyebilirim. Yazının ilk bölümünde aktarmaya çalıştığım, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine Menbiç/Karakozak köyüne taşınmasına gelince... Hiç kimsenin buna itirazı olmaz. Ancak kulağıma uzun süredir, sarayın seçim anketlerinden gelen sonuçların pek sevindirici olmadığına dair bilgiler geliyordu.Demek doğruymuş!..