Seçim öncesi IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve IŞİD mensubu olduğu ifade edilen 14 kişinin düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen IŞİD mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.