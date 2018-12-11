Seçim öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz seçimlerde CHP ve İyi Parti ile ittifak yapan ancak bu seçimde ittifak önerisini reddeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torununun nikahında şahitlik yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun torunu Betül Poyraz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlu Ömer Faruk Tanrıverdi ile evlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğünde nikah şahitliği yaptı. İmzaların atılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanını gelin Betül Poyraz’a verdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz seçimlerde CHP ve İyi Parti ile ittifak yapan ancak bu seçimde ittifak önerisini reddeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torununun nikahına katılması dikkat çekti.