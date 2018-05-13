Seçim öncesi 511 bin 597 yerleşim beyanında bulunuldu

24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için 511 bin 597 yerleşim yeri beyanında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'daki seçimler nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine vatandaşlarca 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, yıl başından bugüne kadar doğum, evlenme, boşanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandaşlık, velayet, evlat edinme, yerleşim yeri beyanı olmak üzere 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. Yılın ilk gününden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem yapıldı.