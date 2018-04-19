Seçim kaosu: Süreç nasıl ilerleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim kararı alması sonrası seçim tartışmaları tam bir kaosa dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında dün yapılan görüşmenin ardından seçim kararı alındı ve tarih olarak da 24 Haziran belirlendi.

Erken seçimden ziyade baskın seçim olarak nitelenen seçim sadece muhalefette tepki yaratmadı. YSK'nin uzun süredir birçok partiye çıkardığı seçime girme engellemeleri tartışılmaya devam ederken, bu kadar kısa sürede yapılması kararı alınan seçimler YSK'de de büyük kaos yaratmış durumda. Seçime girecek partiler (YSK hukuksuzlukları nedeniyle) belli değil, ittifak sürecinin son tarihi belli değil, cumhurbaşkanı adayının nasıl gösterileceği belli değil, YSK'nin bu kadar kısa sürede nasıl bir takvim açıklayacağı belli değil... Kısacası tam bir kaos ortamı var.

AKP'nin yarın Meclis'e sunacağı erken seçim önerisinin kabul edilmesinin ardından seçim takvimi hızlıca işleme konulacak ama belirsizlik o kadar fazla ki, önce hangi açığın kapatılacağı belli değil.

YSK HUKUKSUZLUKLARINDA DA SÜREÇ HIZLANACAK

Seçime girme yeterliliğini uzun süre önce tamamlayan Türkiye Komünist Partisi'nin de aralarında bulunduğu birçok partiye seçime girme engeli çıkarılmaya çalışılıyor.

AKP'nin bu konuda İyi Parti'yi seçime sokacak bir düzenleme hazırlığında olduğu ileri sürülürken, 6 ay koşulunun 3 aya indirileceği belirtiliyor.

Seçime YSK engeli nedeniyle giremeyecek birçok partinin itirazı da YSK önünde bekliyor.

Oysa YSK'nin zaten hukuki bir düzenlemeye dayanmayan engeli, nasıl ve ne zaman çıkarılacak bir düzenlemeyle ortadan kaldırılacak ve sadece İyi Parti için mi kaldırılacak bu da bilinmiyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Süreçte bir diğer tartışma konusu seçim takviminin AKP'nin istediği tarihe nasıl uydurulacağı konusu.

Daha ittifak düzenlemesine ilişkin soru işaretleri varken, düzenleme konusunda davalar bulunurken, seçime girecek partilere ilişkin net bir açıklama yapılmamışken, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda belirsizlikler orta yerde dururken, partilerin milletvekili listesi hazırlaması bile uzun zaman alırken tüm bu süreç nasıl bir takvime sığdırılacak merak konusu.

Bugün basına yansıyan bir habere göre, YSK'nin seçimi 24 Haziran'a yetiştiremeyeceğini söylediği, ancak AKP'nin talimatı sonrası tamam demek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

AKP'ye tamam diyen YSK'nin bu süreçte başka hangi hukuksuzluklara imza atacağı şimdiden merak konusu.



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SEÇİME GİRECEK PARTİLER NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Seçim için belirlenen tarihe çok kısa bir süre kalması, seçim sürecinde birçok belirsizliğin bulunması nedeniyle YSK'nin seçime girecek partileri seçim kararı resmen alınır alınmaz hızlıca açıklaması bekleniyor.

Seçim düzenlemesi büyük ihtimalle yarın Meclis'e gelecekken, YSK'nin de bu kararın resmileşmesi sonrası öncelikle bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

Meclis kararından sonra her şey YSK'nin elinde gibi görünüyor ama yaşananlar aslında belirleyici olanını AKP olduğunu gösteriyor. Bu kararın AKP'nin lehine olması durumunda seçimin hukuksuzluğu bir kez daha açık şekilde ortaya çıkacekken, olası engellemelerin büyük bir tepkiye neden olacağı belirtiliyor.