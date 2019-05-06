Seçim iptali kararı sonrası tencere-tava sesleri

İstanbul'da seçimlerin iptali yönündeki kararın ardından İstanbul'un bazı mahallelerinden tencere-tava sesleri yükseliyor.
Pazartesi, 06 Mayıs 2019 22:16

İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi yönündeki karara tepki için kentin bazı mahallelerinde balkonlardan tencere-tava sesleri yükselmeye başladı.

Beşiktaş ve Kadıköy'de yaşanan protestolardan görüntüler şöyle:

 