Seçim iptali kararı sonrası tencere-tava sesleri

İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi yönündeki karara tepki için kentin bazı mahallelerinde balkonlardan tencere-tava sesleri yükselmeye başladı.
Beşiktaş ve Kadıköy'de yaşanan protestolardan görüntüler şöyle:
Beşiktaş 22.05 pic.twitter.com/V1PR8xUXV5
— Ceyda Karan (@ceydak) 6 Mayıs 2019
Kakikoyde tencere tava sesleri #istanbul pic.twitter.com/oQuzfzvaGo
— iki tekli (@Astrakhan14) 6 Mayıs 2019
Gayrettepe'de de tencere-tava eylemi yapılıyor. pic.twitter.com/PfylSboo3l
— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 Mayıs 2019
Kadıköy’de tencere tava ile hırsız var bağırışları pic.twitter.com/XOJf7rLwSm
— Savar û goşt sever (@SerXwes) 6 Mayıs 2019